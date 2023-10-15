Скаути Челсі вірять, що Мудрик виграє Золотий м'яч

22-річний український півзахисник Челсі Михайло Мудрик, котрий перебрався до Англії у січні за 70 мільйонів євро із Шахтаря, має серйозний потенціал, щоб у майбутньому опинитися в когорті найкращих футболістів планети.

Про це повідомляє yardbarker.com із посиланням на газету London Evening Standard.

Скаути Челсі, незважаючи на проблемний старт вінгера в англійській Прем'єр-лізі, залишаються непохитними у своїх оцінках та не сумніваються у високому потенціалі українця.

Також вони вірять, що Мудрик має потенціал для того, аби виграти Золотий м'яч в майбутньому.

В цьому сезоні АПЛ на рахунку Мудрика 7 матчів, у яких він відзначився 1 забитим м'ячем.

Напередодні Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості.