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Збірна Іспанії здолала Норвегію,Туреччина розгромила Латвію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:43 829 0
Збірна Іспанії здолала Норвегію,Туреччина розгромила Латвію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбулося вісім матчів.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
15 жовтня

Грузія - Кіпр 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Кітеїшвілі, 2:0 - 58 Кварацхелія, 3:0 - 82 Шенгелія, 4:0 - 90+5 Мікаутадзе (пен)

Чехія - Фарерські острови 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Соучек (пен)

Швейцарія - білорусь 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Шакірі, 1:1 - 61 ебонг, 1:2 - 69 поляков, 1:3 - 84 антілевський, 2:3 - 89 Аканджі, 3:3 - 90 Амдуні

Норвегія - Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 49 Гаві

Польща - Молдова 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Ніколаєску, 1:1 - 53 Свідерський

Румунія - Андорра 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Станчу, 2:0 - 28 Хаджі, 3:0 - 44 Марін (пен), 4:0 - 50 Коман

Туреччина - Латвія 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Акгюн, 2:0 - 83 Тосун, 3:0 - 87 Актюркоглу, 4:0 - 90+2 Тосун

Вельс - Хорватія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Вілсон, 2:0 - 60 Вілсон, 2:1 - 75 Пашалич

Нагадаємо, що напередодні збірна України переграла Північну Македонію (2:0).

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