Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 жовтня, збірна Грузії перемогла Кіпр у матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
15 жовтня
Грузія - Кіпр 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Кітеїшвілі, 2:0 - 58 Кварацхелія, 3:0 - 82 Шенгелія, 4:0 - 90+5 Мікаутадзе (пен)
Сьогодні, 15 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться ще кілька матчів:
19:00. Чехія - Фарерські острови
19:00. Швейцарія - білорусь
21:45. Норвегія - Іспанія
21:45. Польща - Молдова
21:45. Румунія - Андорра
21:45. Туреччина - Латвія
21:45. Вельс - Хорватія