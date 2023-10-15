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Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 18:11 214 0
Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, збірна Грузії перемогла Кіпр у матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
15 жовтня

Грузія - Кіпр 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Кітеїшвілі, 2:0 - 58 Кварацхелія, 3:0 - 82 Шенгелія, 4:0 - 90+5 Мікаутадзе (пен)

Сьогодні, 15 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Чехія - Фарерські острови

19:00. Швейцарія - білорусь

21:45. Норвегія - Іспанія

21:45. Польща - Молдова

21:45. Румунія - Андорра

21:45. Туреччина - Латвія

21:45. Вельс - Хорватія

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