Збірна Грузії розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, збірна Грузії перемогла Кіпр у матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 8

15 жовтня

Грузія - Кіпр 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Кітеїшвілі, 2:0 - 58 Кварацхелія, 3:0 - 82 Шенгелія, 4:0 - 90+5 Мікаутадзе (пен)

Сьогодні, 15 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Чехія - Фарерські острови

19:00. Швейцарія - білорусь

21:45. Норвегія - Іспанія

21:45. Польща - Молдова

21:45. Румунія - Андорра

21:45. Туреччина - Латвія

21:45. Вельс - Хорватія