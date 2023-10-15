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Ліверпуль готовий оформити трансфер Лероя Сане за рекордну суму

Колишній вінгер Манчестер Сіті може приєднатися до мерсисайдців
Сьогодні 18:41 275 0
Ліверпуль готовий оформити трансфер Лероя Сане за рекордну суму
#Баварія, #Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль готовий оформити трансфер вінгера Баварії Лероя Сане у разі продажу Салаха. 

Про це повідомляє mirror.co.uk.

Клуб спостерігає за колишнім гравцем Манчестер Сіті, також серед потенційних покупців є мадридський Реал.

Перехід може обійтися мерсисайдцям у рекордну суму. Вони готові побити свій клубний трансферний рекорд у 80 мільйонів фунтів стерлінгів за Дарвіна Нуньєса, щоб підписати німецького футболіста.

У цьому сезоні Лерой взяв участь у 11-и матчах за мюнхенський клуб та відзначився 7-а забитими голами.

Нагадаємо, що Віктор Циганков може перейти до Баварії, якщо Серж Гнабрі або Лерой Сане покинуть склад чемпіонів Німеччини. 

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