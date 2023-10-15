Ліверпуль готовий оформити трансфер Лероя Сане за рекордну суму

Колишній вінгер Манчестер Сіті може приєднатися до мерсисайдців

Ліверпуль готовий оформити трансфер вінгера Баварії Лероя Сане у разі продажу Салаха.

Про це повідомляє mirror.co.uk.

Клуб спостерігає за колишнім гравцем Манчестер Сіті, також серед потенційних покупців є мадридський Реал.

Перехід може обійтися мерсисайдцям у рекордну суму. Вони готові побити свій клубний трансферний рекорд у 80 мільйонів фунтів стерлінгів за Дарвіна Нуньєса, щоб підписати німецького футболіста.

У цьому сезоні Лерой взяв участь у 11-и матчах за мюнхенський клуб та відзначився 7-а забитими голами.

Нагадаємо, що Віктор Циганков може перейти до Баварії, якщо Серж Гнабрі або Лерой Сане покинуть склад чемпіонів Німеччини.