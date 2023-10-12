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Циганков зацікавив Баварію

Український вінгер може перейти у Баварію
Сьогодні 17:25 156 0
Циганков зацікавив Баварію
#Баварія, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - football.ua.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков привернув увагу Баварії.

Про це повідомляє Bild.

Перехід може відбутися наступного літа, якщо Серж Гнабрі або Лерой Сане покинуть склад чемпіонів Німеччини. Очікується, що у листопаді скаути Баварії відвідають один із домашніх матчів Жирони, щоб наживо подивитися на 25-річного українця.

Також інтерес до Віктора виявляють Інтер, Лаціо, Брайтон, Вулвергемптон, Галатасарай та Фенербахче.

Цього сезону Циганков провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 1 гол і 1 асист.

Нагадаємо, Циганков вибув на місяць через травму.

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