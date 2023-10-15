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Сабо: Яремчук ніякий, ніде не грає

Фахівець поділився враженнями від гри українців
Сьогодні 17:26 273 0
Сабо: Яремчук ніякий, ніде не грає
#Йожеф Сабо

Джерело - UA-футбол.

Великий вклад у перемогу збірної України над Північною Македонією зробив голкіпер Анатолій Трубін.

Про це заявив колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

"У перші тридцять хвилин поєдинку наші футболісти грали добре. Навіть дуже добре. Вони і перевагою володіли, і м'яч забили, і ще були моменти для взяття воріт. А от потім як відрізало. Північномакедонці після цього мали три виходи на нашу "рамку" – і якби не Трубін, то я навіть не знаю, чим би все в підсумку закінчилося.

Наш голкіпер – молодець, просто молодець! Другий тайм виявився схожим з останньою п'ятнадцятихвилинкою першого: він розпочався з чергового виходу сам на сам із Трубіним. І добре, що він відбив м'яч ногою, коли гравець збірної Північної Македонії з правого боку загрожував воротам. Після цього наша збірна тільки захищалася, граючи на контратаках. Однак у неї нічого не виходило, хіба що було один-два моменти. А ось біля воріт збірної України було небезпечно, і не раз.

Хотів би сказати про гру в обороні. Зокрема, про центрального захисника Матвієнка. Він не відбирає м'яч. Та й крім нього, дуже багато наших гравців не відбирають. Крім Степаненка, я не бачу нікого в середній ланці, хто міг би цим компонентом уміло володіти. Миколенко відбирає, Конопля, Забарний - і все. Більше нікому відбирати. Північномакедонці часто під час своїх атак прямо заходили в наш штрафний і немов отримували подарунок: на, забивай! Та не можна так грати в обороні, це ненормально! Треба вміти відбирати м'яч.

А щодо атаки ось що скажу. Вийшов замість Довбика на заміну Яремчук. Та він ніякий! Він толком ніде не грає, переходячи з команди в команду. Запросив його Сергій Ребров у збірну, але він не вражає. Просто ніякий. Фактура у хлопця атлетична, але так, як його колега по амплуа Довбик, грати він не може. Той уміє закрити м'яч корпусом, уміло ним розпорядитися, за першої нагоди пробити. А в Яремчука раз у раз м'яч суперники забирають. Варто було цьому нападнику опуститися нижче, як адресовану йому передачу одразу ж втрачає. Так бути не повинно", - сказав Сабо.

Напередодні у матчі відбору на Євро-2024 збірна України перемогла Північну Македонію (2:0).

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