Воробей: Судаков переплюне Зінченка та Мудрика

Ексгравець збірної України розповів про майбутнє Судакова

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може стати більш якісним гравцем ніж Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Про це розповів колишній нападник збірної України Андрій Воробей.

"Судаков – інша історія. Ми не бачимо від нього таких яскравих дій, як від Мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії – ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його носить. Ось Судаков це той, хто носить піаніно. Георгій – це робоча конячка, він виконує великий обсяг роботи. Судаков зараз важливий гравець та майбутнє збірної України.

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Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топгравець. Повірте, Судаков переплюне Зінченка та Мудрика: і за вартістю, і за грою у топклубах Європи. До англійського чемпіонату він ще не готовий. В АПЛ дуже складно відразу адаптуватися та заграти. Мені здається, йому підходить Бундесліга та Серія А.

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Ось Ювентус – це непоганий варіант для Судакова. Туринський клуб може бути перехідною ланкою для Георгія. Якщо його кинути відразу в топку в Англію, то може вийти "Мудрик №2", - сказав Воробей.

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