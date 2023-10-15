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Воробей: Судаков переплюне Зінченка та Мудрика

Ексгравець збірної України розповів про майбутнє Судакова
Сьогодні 15:58 176 0
Воробей: Судаков переплюне Зінченка та Мудрика
#Воробей

Джерело - sport-express.ua.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може стати більш якісним гравцем ніж Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Про це розповів колишній нападник збірної України Андрій Воробей.

"Судаков – інша історія. Ми не бачимо від нього таких яскравих дій, як від Мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії – ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його носить. Ось Судаков це той, хто носить піаніно. Георгій – це робоча конячка, він виконує великий обсяг роботи. Судаков зараз важливий гравець та майбутнє збірної України.

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Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топгравець. Повірте, Судаков переплюне Зінченка та Мудрика: і за вартістю, і за грою у топклубах Європи. До англійського чемпіонату він ще не готовий. В АПЛ дуже складно відразу адаптуватися та заграти. Мені здається, йому підходить Бундесліга та Серія А.

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Ось Ювентус – це непоганий варіант для Судакова. Туринський клуб може бути перехідною ланкою для Георгія. Якщо його кинути відразу в топку в Англію, то може вийти "Мудрик №2", - сказав Воробей.

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