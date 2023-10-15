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Мальта - Україна: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 16:12 164 0
Мальта - Україна: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

17 жовтня збірна України зіграє передостанній матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024, суперником синьо-жовтих стане команда Мальти.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні буде доступною в медіасервісі MEGOGO на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також прямий ефір гри можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси, Суспільне Чернівці тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Увага! Трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення на ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ відбіркового циклу на Чемпіонат Європи 2024 року, буде обмежена.

Цифри й факти

  • Єдиний гол у зустрічі 2017 року забив Зак Мускат, який має шанси зіграти знову;
  • Єдиний і переможний гол у ворота Мальти у грі поточної кваліфікації забив Віктор Циганков з пенальті;
  • Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов грали проти Мальти у вищезгаданому поєдинку. Артем Довбик був у заявці, але на поле так і не вийшов;
  • Головний суддя поєдинку Мартен Крог двічі обслуговував матчі за участі українських команд: у лютому 2023 року данець працював на матчі Ліги конференції АЕК - Дніпро-1 (1:0), а в червні цього ж року - на матчі молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна (0:1).

Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця

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