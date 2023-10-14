Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:55 1143 1
Литва переграла Болгарію, Словенія розгромила Фінляндію: результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 301
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Сьогодні 20:10 632
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:55 2244
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Сьогодні 18:50 258
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Сьогодні 18:43 2352
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Сьогодні 18:22 616
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було
Сьогодні 17:55 4001
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Сьогодні 17:10 821
Буковина переграла Хуст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:24 378
Прямі трансляції

Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії

Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 19:49 653 0
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії
#Олександр Караваєв

Джерело - suspilne.media.

Збірна України здобула важливу перемогу  у матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів автор другого голу у ворота македонців Олександр Караваєв.

"Гол? Це дуже важливо. На установці перед матчем головний тренер дав таку промову коротеньку і сказав, що ми – українці і маємо показати наш характер та бойовий дух. Те, що показують наші воїни. По грі – бачив, як хлопці віддавалися на повну, навіть більше і дуже гарно зіграли в обороні, бо не дали супернику забити. А в атаці у нас були моменти, ми створювали, але так вийшло, що не забили – багато було моментів. Але все закінчилося так, як мало.

Історія циклічна: вісім років тому дебютував за команду, вийшов також на заміну, на 86-87 хвилині, і через три хвилини ми забили. Минуло вісім років - та сама ситуація, той ж рахунок, але вже є забиваю. Дуже важливий гол і перемога.

Так, історія повторюється, що саме з таким суперником ті ж хвилини, і ми перемагаємо. І саме я забиваю гол - це дуже важливо. Ще й вийшов на незвичній позиції, але я казав ще на початку зборів, що можу зіграти на будь-якій: що зліва, що справа, що в обороні, що в атаці. Головне – бути ментально підготовленим та виконувати установки, які дає тренер. Коли ми граємо як команда в обороні та в атаці, то можемо здолати будь-якого суперника.

Коли я виходив, то тренер говорив, що треба допомогти в обороні, бо гравці атаки "наїлися": і в атаці, і в обороні допомагали, багато моментів створили. Але треба було освіжити гру саме в обороні, бо вони [Північна Македонія] вже атакували всіма силами. Коли вже з'явилися зони в нас, то часто вибігали в них наприкінці матчу. У мене був момент, бачив, що можу обіграти гравця. А потім подивився, хотів віддати передачу, шукав гравця. Бачу, що Яремчук не встигає, а воротар робить крок вліво. Так вийшло, що забив", - відзначив Караваєв.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18097
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2995
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27691
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя 2380
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3007
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4001
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215839 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306261
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84023 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52629
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28466
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18405