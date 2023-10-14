Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії

Збірна України здобула важливу перемогу у матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів автор другого голу у ворота македонців Олександр Караваєв.

"Гол? Це дуже важливо. На установці перед матчем головний тренер дав таку промову коротеньку і сказав, що ми – українці і маємо показати наш характер та бойовий дух. Те, що показують наші воїни. По грі – бачив, як хлопці віддавалися на повну, навіть більше і дуже гарно зіграли в обороні, бо не дали супернику забити. А в атаці у нас були моменти, ми створювали, але так вийшло, що не забили – багато було моментів. Але все закінчилося так, як мало.

Історія циклічна: вісім років тому дебютував за команду, вийшов також на заміну, на 86-87 хвилині, і через три хвилини ми забили. Минуло вісім років - та сама ситуація, той ж рахунок, але вже є забиваю. Дуже важливий гол і перемога.

Так, історія повторюється, що саме з таким суперником ті ж хвилини, і ми перемагаємо. І саме я забиваю гол - це дуже важливо. Ще й вийшов на незвичній позиції, але я казав ще на початку зборів, що можу зіграти на будь-якій: що зліва, що справа, що в обороні, що в атаці. Головне – бути ментально підготовленим та виконувати установки, які дає тренер. Коли ми граємо як команда в обороні та в атаці, то можемо здолати будь-якого суперника.

Коли я виходив, то тренер говорив, що треба допомогти в обороні, бо гравці атаки "наїлися": і в атаці, і в обороні допомагали, багато моментів створили. Але треба було освіжити гру саме в обороні, бо вони [Північна Македонія] вже атакували всіма силами. Коли вже з'явилися зони в нас, то часто вибігали в них наприкінці матчу. У мене був момент, бачив, що можу обіграти гравця. А потім подивився, хотів віддати передачу, шукав гравця. Бачу, що Яремчук не встигає, а воротар робить крок вліво. Так вийшло, що забив", - відзначив Караваєв.