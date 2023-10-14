Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні

Збірна України здобула важливий результат у матчі із Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Ми розуміли, що це команда дуже високого рівня. Високого рівня в атаці, вони створювали багато моментів, і ми були готовими до цього. Але на цьому рівні всі команди складні, а суперники — найкращі гравці Європи.

Задоволений, забили два м'ячі. Було багато моментів. Потрібно покращувати гру в обороні — і в цьому матчі, і в минулому. Дуже важливим був результат, проаналізуємо і будемо готуватися до наступної гри", - відзначив Ребров.