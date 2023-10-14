Барселона хоче безплатно підписати одноклубника Мудрика

Джерело - football24.ua.
Барселона готова підписати 21-річного захисника Челсі Іана Матсена.
Про це Diario Sport.
Контракт нідерландця з Челсі завершується найближчого літа, а підписувати новий він не поспішає. Барселоні подобається ідея безплатно отримати молодого, універсального гравця.
Барселона шукає лівого захисника для конкуренції з Алексом Бальде. Цікаво, що зараз цю функцію виконує Маркос Алонсо, якого також забирали з Челсі вільним агентом.
У нинішньому сезоні Маатсен провів усього 250 хвилин і не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює одноклубника Михайла Мудрика у 20 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Ольмо може перейти у Барселону.