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Барселона хоче безплатно підписати одноклубника Мудрика

Барселона може підписати гравця Челсі
Сьогодні 22:52 142 0
Барселона хоче безплатно підписати одноклубника Мудрика
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Барселона готова підписати 21-річного захисника Челсі Іана Матсена.

Про це Diario Sport.

Контракт нідерландця з Челсі завершується найближчого літа, а підписувати новий він не поспішає. Барселоні подобається ідея безплатно отримати молодого, універсального гравця. 

Барселона шукає лівого захисника для конкуренції з Алексом Бальде. Цікаво, що зараз цю функцію виконує Маркос Алонсо, якого також забирали з Челсі вільним агентом.

У нинішньому сезоні Маатсен провів усього 250 хвилин і не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює одноклубника Михайла Мудрика у 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ольмо може перейти у Барселону.

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