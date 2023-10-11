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Ольмо може перейти у Барселону

Ольмо може повернутися у рідний клуб
Сьогодні 16:42 138 0
Ольмо може перейти у Барселону
#Барселона, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Дані Ольмо

Джерело - football.ua.

Іспанський атакувальний півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо влітку 2024 року може перейти у Барселону.

Про це повідомляє SPORT BILD.

Згідно з інформацією видання, німецький клуб має заробити лише близько 60 мільйонів євро від продажу гравців у наступному фінансовому році, щоб покрити так звані витрати на рефінансування, зарплати та інфраструктуру.

Цю суму має принести 25-річний Ольмо. Сценарій трансферу гравця до Барселони є найбільш ймовірним. Ольмо, його батько та агент часто і довго говорили з іспанським клубом щодо правильного часу для переходу.

У цьому сезоні півзахисник відіграв 4 матчі за РБ Лейпциг у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та асистом, а потім вибув через травму коліна. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Раніше Лейпциг продовжив контракт з Ольмо.

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