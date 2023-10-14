Ді Марія може повернутися до рідного клубу

Джерело - football.ua.
В аргентинському Росаріо Сентраль впевнені у поверненні до клубу правого вінгера Анхеля Ді Марії.
Про це повідомляє Estadio 3.
Спортивний директор Федеріко Луссенгофф виступив на радіо, заявивши, що він говорив з аргентинським гравцем Бенфіки. Контракт Ді Марії з "орлами" втрачає чинність у липні 2024 року, і хоча лісабонці мають опцію його продовження ще на рік, у Росаріо вже готуються приймати свого вихованця.
"Ми готуємо клуб, щоб він приїхав і почувався комфортно", — сказав Луссенгофф.
Саме з Росаріо Сентраль Ді Марія перебрався до Європи у липні 2007 року. Тоді Бенфіка віддала за нього 8 мільйонів євро.
Раніше Ді Марія спростував інформацію про інтерес Інтера.