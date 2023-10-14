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Ді Марія може повернутися до рідного клубу

Ді Марія наступного року може змінити клуб
Сьогодні 17:37 209 0
Ді Марія може повернутися до рідного клубу
Фото - Getty Images
#Анхель Ді Марія

Джерело - football.ua.

В аргентинському Росаріо Сентраль впевнені у поверненні до клубу правого вінгера Анхеля Ді Марії.

Про це повідомляє Estadio 3.

Спортивний директор Федеріко Луссенгофф виступив на радіо, заявивши, що він говорив з аргентинським гравцем Бенфіки. Контракт Ді Марії з "орлами" втрачає чинність у липні 2024 року, і хоча лісабонці мають опцію його продовження ще на рік, у Росаріо вже готуються приймати свого вихованця.

"Ми готуємо клуб, щоб він приїхав і почувався комфортно", — сказав Луссенгофф.

Саме з Росаріо Сентраль Ді Марія перебрався до Європи у липні 2007 року. Тоді Бенфіка віддала за нього 8 мільйонів євро. 

Раніше Ді Марія спростував інформацію про інтерес Інтера.

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