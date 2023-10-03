Ді Марія: Не контактував з Інтером влітку

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія не вів переговорів з Інтером влітку.

Про це розповів сам футболіст на пресконференції перед матчем з міланським клубом у Лізі чемпіонів.

"Буде дуже важкий матч, проти сильної команди. Домашня арена буде перевагою для Інтера. Буде складно, але викладемося на 100%.

Не завжди вдається забивати, але я все одно щасливий. Дуже важливо добре почати, можу допомогти команді рости та вигравати титули. Гра з Інтером буде дуже складною. Важко сказати, яким чином можна здобути перемогу, але ми повинні зіграти на 100%.

Бачив, що Інтер вибив Бенфіку з ЛЧ минулого сезону, але у нашої команди було багато шансів пройти далі. Вважаю, Інтер такий же сильний, як і минулого року. Вони забивають багато голів, мають позитивний момент, вийшли у фінал Ліги чемпіонів і почали сезон так, як закінчили минулий.

Ні, влітку я не контактував з Інтером", - сказав Ді Марія.