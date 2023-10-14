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Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО

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Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Георгій Судаков відкрив рахунок у матчі 7-го туру кваліфікації Євро-2024 між Україною та Північною Македонією.

На 30-й хвилині наш півзахисник перехопив м'яч неподалік штрафного майданчика суперників і наважився на удар.

М'яч після рикошету від захисника влетів у ворота дезорієнтованого Столе Дімітрієвського.

На перерву команди пішли саме за такого рахунку - 1:0 на користь України.

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