Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Георгій Судаков відкрив рахунок у матчі 7-го туру кваліфікації Євро-2024 між Україною та Північною Македонією.
На 30-й хвилині наш півзахисник перехопив м'яч неподалік штрафного майданчика суперників і наважився на удар.
М'яч після рикошету від захисника влетів у ворота дезорієнтованого Столе Дімітрієвського.
На перерву команди пішли саме за такого рахунку - 1:0 на користь України.
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