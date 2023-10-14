Роналду: Сподіваюся зіграти на Євро-2024

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду має намір зіграти на Євро-2024.

Про це він заявив після перемогу над Словаччиною (3:2).

"Сподіваюся, я буду на Євро-2024, оскільки залишилося ще багато часу. Сподіваюся, у мене не буде проблем чи травм, я сподіваюся зіграти. Я залишив Португалію рано, але це завжди буде мій дім. Мене підтримують на кожному стадіоні в Португалії.

Португалія - Словаччина 3:2: огляд відбору на Євро-2024

Слід подякувати португальцям за прийом, який вони нам організували, цей вихід на Євро належить і їм", - сказав Роналду.

На момент проведення Євро-2024 в Німеччині футболісту буде 39 років.

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