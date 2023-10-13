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Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 551 0
Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
13 жовтня

Естонія - Азербайджан 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Байрамов, 0:2 - 45+4 Шейдаєв

Австрія - Бельгія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Лукебакіо, 0:2 - 55 Лукебакіо, 0:3 - 58 Лукаку, 1:3 - 73 Лаймер, 2:3 - 84 Забітцер (пен)

Ірландія - Греція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Якумасік, 0:2 - 45+4 Масурас

Ісландія - Люксембург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Оскарссон, 1:1 - 46 Родрігеш

Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Рахманович, 0:2 - 41 Стеванович

Нідерланди - Франція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Мбаппе, 0:2 - 53 Мбаппе, 1:2 - 83 Гартман

Португалія - Словаччина 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Рамос, 2:0 - 29 Роналду (пен), 2:1 - 69 Ганцко, 3:1 - 72 Роналду, 3:2 - 80 Лоботка

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