Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Естонія - Азербайджан 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Байрамов, 0:2 - 45+4 Шейдаєв
Австрія - Бельгія 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Лукебакіо, 0:2 - 55 Лукебакіо, 0:3 - 58 Лукаку, 1:3 - 73 Лаймер, 2:3 - 84 Забітцер (пен)
Ірландія - Греція 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Якумасік, 0:2 - 45+4 Масурас
Ісландія - Люксембург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Оскарссон, 1:1 - 46 Родрігеш
Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Рахманович, 0:2 - 41 Стеванович
Нідерланди - Франція 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Мбаппе, 0:2 - 53 Мбаппе, 1:2 - 83 Гартман
Португалія - Словаччина 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Рамос, 2:0 - 29 Роналду (пен), 2:1 - 69 Ганцко, 3:1 - 72 Роналду, 3:2 - 80 Лоботка
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