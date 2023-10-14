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На матч Україна - Північна Македонія продані усі дозволені квитки

Винятком стануть 5 000 місць, заблокованих УЄФА
Сьогодні 10:28 184 0
На матч Україна - Північна Македонія продані усі дозволені квитки
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

На матчі відбору Євро-2024 Україна - Північна Македонія очікується аншлаг.

Про це повідомляє УАФ.

Винятком стануть 5 000 місць, заблокованих УЄФА у вигляді покарання за расистську поведінку українських фанів, використання ними піротехніки та блокування проходів в матчах з Англією та Італією.

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Усі дозволені УЄФА до продажу квитки уже реалізовані.

Гра відбудеться у Празі на стадіоні Epet Арена, який розрахований на понад 18 000 місць.

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