На матч Україна - Північна Македонія продані усі дозволені квитки

Джерело - УАФ.
На матчі відбору Євро-2024 Україна - Північна Македонія очікується аншлаг.
Про це повідомляє УАФ.
Винятком стануть 5 000 місць, заблокованих УЄФА у вигляді покарання за расистську поведінку українських фанів, використання ними піротехніки та блокування проходів в матчах з Англією та Італією.
Збірна України назвала заявку на матч з Північною Македонією
Усі дозволені УЄФА до продажу квитки уже реалізовані.
Гра відбудеться у Празі на стадіоні Epet Арена, який розрахований на понад 18 000 місць.
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