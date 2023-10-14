Збірна України назвала заявку на матч з Північною Македонією

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє номінально домашню гру проти національної команди Північної Македонії у відборі Євро-2024 у групі С.

Заявка збірної України на матч з Північної Македонії:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Денис Попов, Назарій Русин та травмований Сергій Кривцов.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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