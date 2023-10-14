Роналду: Я впевнений, що зможу подолати позначку в 900 голів

Джерело - Record.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду зможе забити 900 голів у кар'єрі.

Про це він заявив після дублю у ворота Словаччини (2:3).

"Я мав розмову з президентом Порту. Він запропонував мені челендж – забити 1000 м'ячів. Думаю, це буде досить складно зробити. Звичайно, фізично я почуваюся добре, мій організм реагує на навантаження так само, як і раніше. але побачимо, наскільки я буду вмотивований.

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Я вважаю, що цілі потрібно визначати в короткостроковій, а не в довгостроковій перспективі, тому спочатку ставлю собі за мету забити 900 м'ячів. Я впевнений, що зможу подолати позначку "900". Щоб досягти "1000", я маю подолати багато бар'єрів, але все можливо", – сказав Роналду.

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