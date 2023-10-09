Роналду хоче продовжити контракт з Аль-Насром

Роналду хоче отримати новий контракт

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду хоче укласти нову угоду зі своїм клубом.

Про це повідомив журналіста Алі Аль-Харбі.

Перед вильотом у розташування збірної Португалії 38-річна зірка повідомила керівництво клубу про бажання укласти договір на строк до 2027 року.

Роналду хоче зіграти на ЧС-2026, як футболіст Аль-Насра, після чого завершити футбольну кар'єру гравця.

У цьому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за Аль-Наср 11 матчів, забив 11 м'ячів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, Роналду судитиметься з Ювентусом щодо боргу по зарплаті.