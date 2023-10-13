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Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією

Захисник утримав ушкодження
Сьогодні 18:25 132 0
Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією
#Попов, #Сергій Ребров, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Захисник Сергій Кривцов травмувався перед завтрашнім матчем відбору Євро-2024 проти північної Македонії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Що стосується складу, то, на жаль, Сергій Кривцов отримав пошкодження. Він його отримав ще в Америці. На жаль, в цій грі він не братиме участь.

Важливо: Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

З іншого боку, Денис Попов повертається до загальної групи. Він сьогодні буде тренуватися.

Решта гравців - всі готові до завтрашньої зустрічі", - сказав Ребров.

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня, о 16:00.

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