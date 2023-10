Мбаппе обійшов Платіні за кількістю голів за збірну Франції

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе відзначився дублем в матчі відбору Євро-2024 проти Нідерландів.

Це 41-й та 42-й голи нападника у 72 матчах за національну команду.

За цим показником Мбаппе обійшов Мішеля Платіні, який забив 41 гол.

Більше, ніж Кіліан, за збірну Франції забили лише 3 гравці: Олів'є Жиру (54), Тьєррі Анрі (51) і Антуан Грізманн (44).

41 - A 24 ans et 297 jours, Kylian Mbappé a marqué 41 buts en équipe de France, égalant le total de Michel Platini. Seuls 3 joueurs ont fait plus : Olivier Giroud (54), Thierry Henry (51) et Antoine Griezmann (44). Prodige. pic.twitter.com/8R32JCCtRA