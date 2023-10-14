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Мбаппе обійшов Платіні за кількістю голів за збірну Франції

Француз відзначився дублем у матчі з Нідерландами
Сьогодні 08:44 361 0
Мбаппе обійшов Платіні за кількістю голів за збірну Франції
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе відзначився дублем в матчі відбору Євро-2024 проти Нідерландів.

Це 41-й та 42-й голи нападника у 72 матчах за національну команду.

За цим показником Мбаппе обійшов Мішеля Платіні, який забив 41 гол.

Більше, ніж Кіліан, за збірну Франції забили лише 3 гравці: Олів'є Жиру (54), Тьєррі Анрі (51) і Антуан Грізманн (44).

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