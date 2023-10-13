Зінченко – третій за важливістю гравець Арсенала

Джерело - sport.ua.
ESPN склав свій рейтинг найважливіших гравців кожної з команд "великої шістки" АПЛ.
Українцю Олександру Зінченку віддали третє місце в Арсеналі, вище за нього розташувалися тільки Букайо Сака і Мартін Едегор.
"Тактична важливість – ключовий фактор цього рейтингу, поряд з ігровими навичками, і Зінченко є яскравим прикладом цих факторів. Можна сперечатися з тим, чи сильніший він як гравець, ніж Райс чи Саліба, але очевидно, що він критично важливий для командної динаміки.
Він дуже часто зміщується з позиції лівого захисника в центр і диктує гру як півзахисник. Коли він травмований (а це, на жаль, трапляється доволі часто), якість білд-апу "Арсенала" суттєво страждає. Можливості Артети щодо перебудови гри під час матчу також страждають, ускладнюючи життя для команди, яка любить домінувати з м'ячем", – пояснили в ESPN.
Інший українець, вінгер Михайло Мудрик, опинився на 12-му місці в списку найважливіших гравців Челсі:
"Перші півроку Мудрика в Челсі після 70-мільйонного трансферу з Шахтаря були розчаруванням, але в останні три тижні він натякнув на те, що може все різко змінити. Не тільки тому, що він забив свій перший гол в АПЛ, а й тому, що коли він отримує м'яч, є відчуття, що зараз щось трапиться", - йдеться в повідомленні.
Раніше Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості.