Зінченко – третій за важливістю гравець Арсенала

ESPN склав свій рейтинг найважливіших гравців кожної з команд "великої шістки" АПЛ.

Українцю Олександру Зінченку віддали третє місце в Арсеналі, вище за нього розташувалися тільки Букайо Сака і Мартін Едегор.

"Тактична важливість – ключовий фактор цього рейтингу, поряд з ігровими навичками, і Зінченко є яскравим прикладом цих факторів. Можна сперечатися з тим, чи сильніший він як гравець, ніж Райс чи Саліба, але очевидно, що він критично важливий для командної динаміки.

Він дуже часто зміщується з позиції лівого захисника в центр і диктує гру як півзахисник. Коли він травмований (а це, на жаль, трапляється доволі часто), якість білд-апу "Арсенала" суттєво страждає. Можливості Артети щодо перебудови гри під час матчу також страждають, ускладнюючи життя для команди, яка любить домінувати з м'ячем", – пояснили в ESPN.