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У Суспільному пояснили відсутність трансляції матч молодіжної збірної України із Люксембургом

Стало відомо, чому в Україні було неможливо подивитися офіційну трансляцію матчу молодіжної збірної проти однолітків з Люксембургу.
Сьогодні 17:10 199 0
У Суспільному пояснили відсутність трансляції матч молодіжної збірної України із Люксембургом
ФОТО: УАФ

Джерело - tribuna.com.

У Люксембурзі не змогли організувати належну трансляцію матч відбору на Євро-2025 проти України.

Про це розповіли представники Суспільного у коментарі Tribuna.com.

"Трансляція була доступна на піратських сайтах та ресурсах різних букмекерів. Чому вона не була доступна в Україні? Трансляція матчу не була забезпечена організаторами відповідно до технічних вимог і не надавалася опція передачі сигналу на територію України. Суспільне також зверталося до суспільного мовника Люксембурга, вони не взяли цей матч в ефір свого телеканалу з причини невідповідності технічним вимогам.

Як пояснили нашим журналістам безпосередньо в Люксембурзі, інтерес до молодіжної збірної там не такий високий, як до національної збірної, тому трансляція матчу не організована належним чином.

Ми працюємо над тим, щоб отримати права на всі інші виїзні матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2025. Найближчі три матчі, що відбудуться до кінця 2023 року, є номінально домашніми для України, тож вони точно будуть показані на Суспільне Спорт і місцевих телеканалах Суспільного Мовлення, – відзначили представники Суспільного.

Нагадаємо, молодіжна збірна України на виїзді переграла Люксембург в рамках відбору на Євро-2025.

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