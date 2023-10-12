Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025

Друга перемога українців у відборі на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України на виїзді переграла Люксембург в рамках відбору на Євро-2025.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Євро-2025 U-21 - Кваліфікація

2 тур, Група F

12 жовтня

Люксембург - Україна 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Краснопір, 0:2 - 69 В’юнник, 0:3 - 90+4 Квасниця

Люксембург (U-21): Латік, Торреш, Агостінеллі, Гонсалвеш, Сіннер, Бербері (Лохей, 74), Серкейра (к) (Де Олівейра, 70), Клісуріца (Ікене, 46), Ірігоєн, Коррея (Ельшан, 60), Жонатанс (Турпінг, 70).

Запасні: Ду Регу, Енгларо, Ахметджека, Кардозу.

Україна (U-21): Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Очеретько (Ярмолюк, 43), Бражко (к), Рубчинський (Кучерявий, 67), Брагару (Квасниця, 67), Краснопір (В’юнник, 67), Волошин (Гунічев, 85).

Запасні: Фесюн, Вівчаренко, Дідик, Яцик.

Попереджені: Сіннер (43), Серкейра (53), Торреш (53), Ірігоєн (75), Агостінеллі (84) — Салюк (53), Смоляков (80), Волошин (84), Бражко (90).

Раніше українці здолали Північну Ірландію.