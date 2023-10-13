Томпсон може підписати довгостроковий контракт з Голден Стейт

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон може отримати 4-річний контракт із зарплатою 30-35 млн доларів на рік.

Про це повідомив журналіст Кріс Маннікс.

"Чотирирічний контракт з зарплатою 30-35 млн доларів за сезон звучить розумно, принаймні для керівників НБА, з якими я спілкуюся. Між Томпсоном та Ворріорз немає жодних ознак ворожості. Ставка на те, що обидві сторони щось зроблять, - написав Маннікс.

У чинному контракті 33-річного Томпсона залишився один сезон, за який він заробить 43,2 млн доларів.

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