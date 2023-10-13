Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3233
Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, Аргентина переграла Парагвай: результати кваліфікації ЧС-2026
Сьогодні 09:18 362
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:44 1479
Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024
Вчора 23:07 732
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025
Вчора 22:28 1012
Підтримаймо збірну України у Празі!
Вчора 19:24 1145
МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії
Вчора 17:39 554
Циганков зацікавив Баварію
Вчора 17:25 788
Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України
Вчора 14:57 463
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
Вчора 14:08 825
Прямі трансляції

Томпсон може підписати довгостроковий контракт з Голден Стейт

Сьогодні 11:37 156 0
Томпсон може підписати довгостроковий контракт з Голден Стейт

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон може отримати 4-річний контракт із зарплатою 30-35 млн доларів на рік.

Про це повідомив журналіст Кріс Маннікс.

"Чотирирічний контракт з зарплатою 30-35 млн доларів за сезон звучить розумно, принаймні для керівників НБА, з якими я спілкуюся. Між Томпсоном та Ворріорз немає жодних ознак ворожості. Ставка на те, що обидві сторони щось зроблять, - написав Маннікс.

У чинному контракті 33-річного Томпсона залишився один сезон, за який він заробить 43,2 млн доларів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1202 1
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 22757
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 1012
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1479
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2294
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1145
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18513 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16460
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 24051 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30963
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 83353
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89972 1