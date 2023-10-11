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Півзахисник Ювентуса може отримати дискваліфікацію за розміщення ставок

Італійський гравець нібито робив ставки на нелегальних платформах
Сьогодні 12:32 180 0
Півзахисник Ювентуса може отримати дискваліфікацію за розміщення ставок
#Ювентус, #Ніколо Фаджолі

Джерело - Get Italian Football News.

Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі перебуває під слідством за підозрою у незаконних ставках і йому може загрожувати тривала дискваліфікація.

Про це повідомляє Get Football News Italy.

Фаджолі нібито робив ставки на нелегальних платформах, згідно з даними слідчих. Азартні ігри зазвичай не є злочином, якщо вони не проводяться на нелегальних платформах. До того ж, спортсмен не може робити ставки на той вид спорту, яким він займається.

Поліція вистежила гравця Ювентуса в рамках розслідування, розпочатого останніми місяцями прокуратурою Туріна, і справа знаходиться в руках прокурора Мануели Педротти.

Слідчі намагаються з'ясувати, як діяв Фаджолі і на що він насправді робив ставки і чи справді він ставив чи ні.

Можливе порушення спортивного кодексу призведе до санкцій, а це означає, що Фаджолі можуть заборонити займатися спортом на три роки та більше.

Нагадаємо, Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба.

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