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Русин виділив найголовнішу проблему у Сандерленді

Назарій Русин прокоментував адаптацію у Сандерленді
Сьогодні 20:25 251 0
Русин виділив найголовнішу проблему у Сандерленді
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - Чемпіон.

Нападнику збірної України Назарію Русину складно у Сандерленді через незнання мови.

Про це розповів сам футболіст.

"Що таке грати у Чемпіоншипі? Високий рівень, дуже хороший чемпіонат, високий темп і дуже добре футболісти працюють з м’ячем, всі хлопці дуже технічні. Це великий досвід для мене. Я дуже радий, що потрапив у таку команду, де можу грати та розвиватися.

Вищий темп набагато, там кожна команда може кожну команду обіграти. Майже всі клуби рівні, тільки Лестер виділяється більш-менш. Ігри дуже важкі, немає прохідних матчів.

Я скажу так — це як інша планета. Мені важко, бо я не знаю мови — це найголовніша проблема. Спілкування дуже важливе для футболістів. Важко, але нічого, я звикаю помаленьку. Зараз сім’я переїде і вже буде легше. Мені потрібен час, я розумію, що я нікуди не поспішаю, стараюся слухати тренера, виконувати те, що він хоче і просто звикаю, - сказав Русин.

Русин перейшов у Сандерленд влітку цього року з Зорі. На його рахунку у нинішньому сезоні 4 матчі.

Нагадаємо, Русин замінить Ярмоленка у збірній України.

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