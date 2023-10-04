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Русин замінить Ярмоленка у збірній України

Капітан збірної України пропустить матч через травму
Сьогодні 17:41 231 0
Русин замінить Ярмоленка у збірній України
#Назарій Русин, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Ярмоленко

Джерело - УАФ.

У зв’язку з ушкодженням Андрія Ярмоленка головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав нападника англійського Сандерленда Назарія Русина.

Про це повідомляє УАФ.

Для Назарія це другий виклик до збірної. Попереднього разу він тренувався з головною командою в червні, але поки не дебютував за національну збірну.

Нагадаємо, що синьо-жовті розпочнуть свій збір 8 жовтня в Празі, де 14-го числа зіграють номінально домашній матч відбору Євро-2024 з Північною Македонією. 17-го українці зіграють виїзний поєдинок проти Мальти.

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