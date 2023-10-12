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Ювентус готовий підписати Санчо взимку

Санчо продовжує залишатися відстороненим від МЮ
Сьогодні 09:01 151 0
Ювентус готовий підписати Санчо взимку
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо знаходиться у списку трансферних цілей Ювентуса.

Про це повідомляє Calciomercato.сom.

Туринці в січні можуть спробувати скористатися ситуацією навколо гравця, який конфліктує з головним тренером манкуніанців Еріком тен Гагом.

Санчо продовжує залишатися відстороненим від першої команди Юнайтед. Клуб заборонив футболісту користуватися всіма приміщеннями першої команди на базі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед повісив цінник на Санчо.

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