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Надєїн: Хочемо, щоб рейтинги арбітрів стали доступними

Сьогодні 14:35 207 0
Надєїн: Хочемо, щоб рейтинги арбітрів стали доступними
#Верес

Джерело - Tribuna.com.

Клуби УПЛ запропонували ідею, щоб арбітри коментували після кожної гри, так само як тренери.

Про це заявив президент Вереса Іван Надеїн.

"Ми запропонували ідею, щоб арбітри коментували після кожної гри так само, як тренери. Поки що ця ідея не сильно зайшла комітету, посилаючись на конвенцію. Але ми представили досвід Польщі, інших країн, де це є. Сподіваюся, що ми також досягнемо якогось прогресу. Але перший прогрес – це те, що треба зробити публічний розбір епізодів туру з якісними коментарями, з відеоповторами. Щоб це було видно і всі могли дати певну оцінку.

  Надєїн: Ми реально маємо почути арбітрів

Потім ми ще хочемо, щоб рейтинги арбітрів стали доступними для клубів, бо ми сьогодні не знаємо, які виставляються оцінки. Відповідно, нам хочеться, щоб ми також знали, які це оцінки, і далі вже формувати рейтинг арбітрів. Можливо, розбивати їх на декілька груп, щоб було видно, хто на якому рівні працює. Відповідно, клуби готові доплачувати якісь премії арбітрам, які отримають найкращі оцінки. Це був би певний стимул", - сказав Надеїн.

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