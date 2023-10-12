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Надєїн: Ми реально маємо почути арбітрів

Сьогодні 12:35 147 0
Надєїн: Ми реально маємо почути арбітрів

Представники клубів УПЛ запропонували зробити пряму на ютуб-каналі УАФ, щоб Комітет арбітрів розібрав 5 найрезонансніших епізодів і пояснив ті рішення, які приймали арбітри.

Про це розповів президент Вереса Іван Надеїн.

"Насправді, ми перший раз були на такій зустрічі. Комітет арбітрів розібрав найскандальніші епізоди останніх турів і пояснив дуже багато правильних речей. Я вважаю, що ми реально маємо почути арбітрів, бо на сьогодні їхній голос взагалі не чутно, а в них є що сказати. І це, напевне, найголовніше.

Тому ми запропонували зробити пряму трансляцію, здається, 26 жовтня на ютуб-каналі УАФ, щоб Комітет арбітрів розібрав хоча б 5 найрезонансніших епізодів і пояснив ті рішення, які приймали арбітри. Насправді, це дуже важливо, бо виходить так, що з 10 вболівальників 9 впевнені, що є якась там суддівська мафія, що є непрозорість, що все куплено, продано і так далі. Як мінімум, треба почути іншу сторону, а ми арбітрів якраз і не чуємо", - сказав Надєїн. 

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