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Суд зобов'язав Мартінеса заплатити компенсацію родині колишньої няні

Футболіст звільнив 27-річну няню, дізнавшись про її смертельну хворобу
Сьогодні 13:16 255 0
Суд зобов'язав Мартінеса заплатити компенсацію родині колишньої няні
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - SportItalia.

Суд Мілану зобов'язав форварда Інтера Лаутаро Мартінеса заплатити грошову компенсацію родині колишньої няні через неправомірне звільнення.

Про це повідомляє Sport Italia.

Футболіст звільнив 27-річну няню, дізнавшись про її смертельну хворобу. До того вона встигла пропрацювати у його родині протягом 8 місяців. Після цього вона померла.

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Родина няні подала позов до суду проти футболіста. Суд задовольнив їх вимоги. Мартінес заплатить компенсацію за неправомірне звільнення, її розмір не уточнюється.

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