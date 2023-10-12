Суд зобов'язав Мартінеса заплатити компенсацію родині колишньої няні

Джерело - SportItalia.
Суд Мілану зобов'язав форварда Інтера Лаутаро Мартінеса заплатити грошову компенсацію родині колишньої няні через неправомірне звільнення.
Про це повідомляє Sport Italia.
Футболіст звільнив 27-річну няню, дізнавшись про її смертельну хворобу. До того вона встигла пропрацювати у його родині протягом 8 місяців. Після цього вона померла.
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Родина няні подала позов до суду проти футболіста. Суд задовольнив їх вимоги. Мартінес заплатить компенсацію за неправомірне звільнення, її розмір не уточнюється.
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