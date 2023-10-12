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Бражко: Я тільки працюю, щоб потрапити у національну збірну України

Сьогодні 12:01 171 0
Бражко: Я тільки працюю, щоб потрапити у національну збірну України

Півзахисник Динамо та молодіжної збірної України Володимир Бражко має намір зіграти за національну команду.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Це буде рішення тренера. Я знаю, що система одна, структура одна — це передається як з національної збірної, так і з молодіжної, все однаково. Я тільки працюю для того, щоб потрапити в національну збірну, але це рішення тренера буде", - сказав Бражко.

Володимир Бражко викликаний у молодіжну збірну України на матчі проти Люксембурга та Англії.

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