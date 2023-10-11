Бражко: Дуже хочеться поїхати на Олімпійські ігри

Півзахисник Динамо Володимир Бражко має намір зіграти на Олімпіаді з футболу, яка відбудеться влітку 2024 року.

Про це він розповів порталу Football Hub.

Бражко: Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни

"Не ми будемо приймати рішення, а керівництво. Що воно скаже, те й будемо робити. Але дуже хочеться поїхати на Олімпійські ігри. Це єдиний такий шанс в житті. Тим паче, що українська збірна ніколи не виходила на Олімпійські ігри з футболу. Хочеться іспанцям помститися. І все", - сказав Бражко.