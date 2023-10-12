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Камавінга підпише новий контракт з Реалом

Нова угода розрахована до червня 2028 року
Сьогодні 08:33 176 0
Камавінга підпише новий контракт з Реалом
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Едуардо Камавінга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга продовжив свій контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода розрахована до червня 2028 року. 

У договір футболіста включена клаусула у розмірі 1 млрд євро.

Нагадаємо, Реал готує трансфер голкіпера Порту.

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