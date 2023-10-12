Камавінга підпише новий контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга продовжив свій контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нова угода розрахована до червня 2028 року.
У договір футболіста включена клаусула у розмірі 1 млрд євро.
⚪️🔒 Eduardo Camavinga has signed new long term deal at Real Madrid — as expected, valid until June 2028.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023
New release clause: €1B. pic.twitter.com/HiyTjjkmTy
Нагадаємо, Реал готує трансфер голкіпера Порту.
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