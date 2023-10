Камавінга підпише новий контракт з Реалом

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга продовжив свій контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода розрахована до червня 2028 року.

У договір футболіста включена клаусула у розмірі 1 млрд євро.

