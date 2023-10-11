Головне
УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань
10.10.2023 15:55 578
Український тренер очолив Шериф
Вчора 22:10 418
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:44 611
Ярмоленка прооперували у Барселоні
Вчора 19:10 481
Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу
Вчора 18:57 409
Збірна України прийме Італію у Леверкузені
Вчора 18:31 542
Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія
Вчора 14:18 590
Українець s1mple - найкращий гравець в історії CS:GO за версією HLTV
Вчора 13:47 336
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Вчора 11:42 416
Прометей програв Бешикташу в 2 турі Єврокубка
10.10.2023 21:54 595
Прямі трансляції

Реал готує трансфер голкіпера Порту

Реал шукає дублера для Тібо Куртуа
Вчора 23:25 253 0
Реал готує трансфер голкіпера Порту
#Кошта, #Порту, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Тібо Куртуа

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Порту Діогу Кошта потрапив у сферу інтересів Реала.

Про це повідомляє Gol Digital.

Кепа Аррісабалага своєю грою не переконав у тому, що здатен замінити Куртуа, і скоріш за все, покине клуб після завершення терміну оренди. Також влітку наступного року може піти і українець Андрій Лунін, оскільки в нього закінчиться контракт з "вершковими".

Нагадаємо, що у серпні Тібо Куртуа отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через цю травму він може пропустити весь сезон.

У Реалі розуміють, що на трансфер Кошти доведеться витратити значну суму. Портал Transfermarkt наразі оцінює його у 45 млн євро.

Цього сезону він провів за клуб 11 матчів, в яких пропустив 10 голів, 2 матчі зіграв на нуль. 

Раніше повідомлялося, що Реал скористається правом викупу Тобіаса у Шахтаря.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26994
Поєдинок Ф'юрі - Нганну буде розрахований на 10 раундів Поєдинок Ф'юрі - Нганну буде розрахований на 10 раундів 777
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20675
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17542
Металіст - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 974
Нідерланди - Франція: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024 Нідерланди - Франція: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024 816
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 25334
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52383
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36125
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22984
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8128 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21239