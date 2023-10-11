Реал готує трансфер голкіпера Порту

Реал шукає дублера для Тібо Куртуа

Голкіпер Порту Діогу Кошта потрапив у сферу інтересів Реала.

Про це повідомляє Gol Digital.

Кепа Аррісабалага своєю грою не переконав у тому, що здатен замінити Куртуа, і скоріш за все, покине клуб після завершення терміну оренди. Також влітку наступного року може піти і українець Андрій Лунін, оскільки в нього закінчиться контракт з "вершковими".

Нагадаємо, що у серпні Тібо Куртуа отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через цю травму він може пропустити весь сезон.

У Реалі розуміють, що на трансфер Кошти доведеться витратити значну суму. Портал Transfermarkt наразі оцінює його у 45 млн євро.

Цього сезону він провів за клуб 11 матчів, в яких пропустив 10 голів, 2 матчі зіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Реал скористається правом викупу Тобіаса у Шахтаря.