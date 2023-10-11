Український тренер очолив Шериф

Шериф призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Шерифа став український спеціаліст Роман Пилипчук.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнім клубом 56-річного тренера був Целє. З цією командою він минулого сезону зайняв друге місце у чемпіонаті Словенії.

Також тренував Олімп-Долгопрудний, Спартак-2, мінське Динамо, Спартак Юрмала, Олімпік Донецьк, Дачію та молодіжну збірну Таджикистану.

Був асистентом головного тренера Зорі, Шинника, Балтики, московського Динамо, збірної Таджикистану, Спартака та Ахмата.

Раніше Шериф звільнив головного тренера після розгрому у Лізі Європи.