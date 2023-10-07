Шериф звільнив головного тренера після розгрому у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Шериф оголосив про звільнення головного тренера Роберто Бордіна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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Таке рішення в клубі ухвалили після розгромної поразки 0:6 від празької Славії у другому турі Ліги Європи. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера Шерифа буде 41-річний молдованин Віктор Михайлов.
У внутрішньому чемпіонаті Шериф йде на другому місці, маючи однакову кількість очок з Мілсамі.
Бордін очолював команду з січня цього року.