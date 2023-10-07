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Шериф звільнив головного тренера після розгрому у Лізі Європи

Сьогодні 09:10 404 0
Шериф звільнив головного тренера після розгрому у Лізі Європи
#Шериф

Джерело - Чемпіон.

Шериф оголосив про звільнення головного тренера Роберто Бордіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Актуально: Славія Прага - Шериф 6:0: огляд матчу

Таке рішення в клубі ухвалили після розгромної поразки 0:6 від празької Славії у другому турі Ліги Європи. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера Шерифа буде 41-річний молдованин Віктор Михайлов.

У внутрішньому чемпіонаті Шериф йде на другому місці, маючи однакову кількість очок з Мілсамі.

Бордін очолював команду з січня цього року.

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