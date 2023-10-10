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УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 10 туру

Лауреатів обирали вболівальники
Сьогодні 19:11 188 0
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 10 туру
#Полісся

Джерело - УПЛ.

УПЛ підвела підсумки голосування на звання найкращих тренера та гравця 10 туру чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На першому етапі було опитано спортивних журналістів, які обрали номінантів.

Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено чотири номінанти, з яких глядачі обирали своїх фаворитів туру.

Номінанти на звання найкращого гравця 10 туру: Віталій Буяльський (Динамо), Артем Козак (Полісся), Олександр Бандура (Минай), Пилип Будківський (Полісся).

Номінанти на звання найкращого тренера 10-го туру: Юрій Калітвінцев (Полісся), Валерій Іващенко (Оболонь), Юрій Максимов (Дніпро-1), Юрій Вернидуб (Кривбас).

У гострій боротьбі за голоси вболівальників у Instagram Буяльський вирвав перемогу у двох представників Полісся: 36% у Буяльського, проти 31% і 27% Козака та Будківського відповідно.

У голосуванні за найкращого тренера наставник Полісся Юрій Калітвінцев набрав впевнені 48% голосів у Instagram.

Віталій Буяльський: Instagram: 36%.

Юрій Калітвінцев: Instagram: 48%.

Цікаво, що голосування в мережі Telegram було достроково припинено та анульовано через підозрілу активність та розбіжність статистичних даних та результатів. Через анонімну модель голосування в Telegram та неможливість контролю над потенційними залученнями ботів, Українська Прем'єр-Ліга відмовляється від подальшої практики голосування через дану платформу.

Нагадаємо Полісся переграло Динамо у 10 турі УПЛ.

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