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Катарський консорціум близький до купівлі Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед може змінити власника
Сьогодні 18:44 225 0
Катарський консорціум близький до купівлі Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Катарський консорціум на чолі з шейхом Джасімом бін Хамадом Аль-Тані близький до того, щоб придбати Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив журналіст Мохаммед Аль-Каабі у своєму твіттері.

"В нинішніх обставинах я не хочу говорити про спорт, але можу вас запевнити, що сер Реткліфф не придбає Манчестер Юнайтед (оскільки він не був серйозним з самого початку), і придбання клубу Катаром дуже близько після впертості Глейзерів, після подачі більш ніж трьох пропозицій", - написав Аль-Каабі.

Нагадаємо, на купівлю МЮ також претендував британський мільярдер Джим Реткліфф. Американець Малколм Глейзер став власником Манчестер Юнайтед у 2005 році.

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