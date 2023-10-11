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Олександрія зіграє спаринг з Чорноморцем

Матч відбудеться 14 жовтня
Сьогодні 17:41 169 0
Олександрія зіграє спаринг з Чорноморцем
#Олександрія, #Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Під час паузи в чемпіонаті УПЛ футболісти Олександрії 14 жовтня зіграють в Одесі контрольний матч з Чорноморцем.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела, в цьому спарингу керманич Руслан Ротань ще не зможе задіяти Микиту Шевченка, Романа Савченка та Олександра Бєляєва, які відновлюються після травм. Зате буде нагода перевірити найближчий резерв.

Футболісти Олександрії займають в чемпіонаті УПЛ 13 місце, набравши дев'ять очок.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олександрії скоротить заборгованість по зарплаті до 1 місяця.

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