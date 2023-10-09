Керівництво Олександрії скоротить заборгованість по зарплаті до 1 місяця

У другій декаді жовтня заборгованість становитиме 1 місяць

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Олександрії провело зустріч з футболістами та працівниками клубу та розповіло про ситуацію з боргами по зарплаті.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Керівництво сказало, що має графік виплат та планує довести до того, що у другій декаді жовтня заборгованість становитиме 1 місяць. Була інформація, що працівники Олександрії 4 місяці без зарплати

Також джерело стверджує, що кошторис зарплати в клубі знизився на близько 20%.

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