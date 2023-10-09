Стадіон Полісся не має приміщення для проведення пресконференцій

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 10-го туру УПЛ Полісся - Динамо (3:2) не було пресконференції через обмеженість стадіону.

Про це розповів журналіст Володимир Звєров.

"Спочатку з'явилась інформація, що Луческу не прийшов на пресконференцію. В Житомирі її не організували. Є стаття 52 регламенту УПЛ про те, що цей захід обов'язковий після матчу. Але в умовах воєнного часу є тимчасова норма, яка дозволяє клубу-організатору поєдинку [не проводити пресконференцію] в разі, якщо на стадіоні немає відповідного приміщення для цього.

Полісся - Динамо Київ 3:2: огляд матчу УПЛ

І на Центральному міському стадіоні в Житомирі, на якому відбувався цей матч, немає такого приміщення. Це просто фантастика. Такі гроші вкладаються в клуб, такі зарплати дають футболістам, говорять про єврокубки, але нема приміщення, де можна організувати пресконференцію. Це реально нонсенс" - сказав Звєров.

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