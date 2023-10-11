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Бражко: Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни

Сьогодні 12:53 150 0

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко чекає на виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу Football Hub.

"Так, звісно. Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни, але я теж повинен розуміти, що там дуже велика конкуренція. Недостатньо того, що я показую зараз. Це треба більше працювати, щоб заявити про себе та поїхати у збірну. Зараз я допомогаю молодіжній збірній, а далі подивимося. Буду працювати, а там рішення за головним тренером", - сказав Бражко.

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