Бражко: Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни

Півзахисник Динамо Володимир Бражко чекає на виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу Football Hub.

"Так, звісно. Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни, але я теж повинен розуміти, що там дуже велика конкуренція. Недостатньо того, що я показую зараз. Це треба більше працювати, щоб заявити про себе та поїхати у збірну. Зараз я допомогаю молодіжній збірній, а далі подивимося. Буду працювати, а там рішення за головним тренером", - сказав Бражко.