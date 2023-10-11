Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня

Джерело - УЄФА.

На матч збірної України проти Північної Македонії у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 призначена словенська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головний арбітром буде Славко Вінчич. На лініях йому допомагатимуть Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.

Четвертий суддя - Давид Смайц.

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

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