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Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня
Сьогодні 14:18 131 0
Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія
#УЄФА, #Євро-2024 з футболу

Джерело - УЄФА.

На матч збірної України проти Північної Македонії у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 призначена словенська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головний арбітром буде Славко Вінчич. На лініях йому допомагатимуть Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.

Четвертий суддя - Давид Смайц.

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

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