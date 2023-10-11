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Шевченко: Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд U-17

Сьогодні 14:05 170 0
Шевченко: Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд U-17
Фото: Getty Images
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав рішення УЄФА скасувати дозвіл на участь у міжнародних змаганнях збірних Росії U-17.

Про це він написав у фейсбуці.

"Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри. Вікова категорія немає жодного значення у питанні глобальної справедливості.

  24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії

Це маленький, але важливий крок. Дякую усім, хто був залучений до перемовин. Продовжуємо відстоювати інтереси України на міжнародній арені", - написав Шевченко.

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