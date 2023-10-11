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Індонезія, Австралія, Малайзія та Сінгапур можуть подати заявку на проведення ЧС-2034

Сьогодні 13:54 168 0
Індонезія, Австралія, Малайзія та Сінгапур можуть подати заявку на проведення ЧС-2034
Фото: Getty Images

Індонезія веде переговори з Австралією, Малайзією та Сінгапуром щодо подачі спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 року.

Про це повідомляє Inside The Games.

"Ми обговорюємо пропозицію з Австралією. Коли я відвідав Малайзію та Сінгапур, обидві країни висловили зацікавленість приєднатися до Індонезії та Австралії. Ми досить сильні.

Я думаю, ФІФА подбає про те, щоб Близький Схід був господарем турніру, як і Катар минулого року. Японія і Корея також були господарями. Я впевнений, що ФІФА спробує інші країни. Потенціал перемоги, якщо ми об’єднаємося з Австралією, Малайзією та Сінгапуром, теж великий", - сказав глава Футбольної асоціації Індонезії (PSSI) Ерік Тохір.

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