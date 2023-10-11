Гравець Бенфіки U-17 погодився виступати за молодіжну збірну України

Родиною гравця вже розпочатий процес отримання українського громадянства

Півзахисник Бенфіки U-17 Андре Вакалюк погодився виступати за молодіжну збірну України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Вакалюк – син українських емігрантів, який народився вже у Португалії. З 2018 року він тренується у академії "орлів".

Родиною гравця вже розпочатий процес отримання українського громадянства, який займе декілька місяців, через це Вакалюк не допоможе команді Володимира Єзерського на першому етапі кваліфікації Євро.

Тренерський штаб сподівається, що Андре дебютує за збірну вже у наступному раунді у 2024 році.

Раніше УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань.

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